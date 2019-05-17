«بلو بلانيت» تمنع انقطاع الشبكة بنسبة تتجاوز 95 %

المصدر: دبي - البيان

تعمل تقنية «بلو بلانيت» وهي أحد أقسام سينا، على الاستفادة من قوة الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة مقدمي الخدمات ليس فقط في التنبؤ بالمشاكل، بل أيضاً في تجنب انقطاع الخدمة وذلك بنسبة تصل إلى 95%. وتُمكن الحلول التي توفرها هذه التقنية والمعروفة باسم «عمليات الشبكة الاستباقية»، تعزيز وتطوير الحلول لمجابهة التحديات والمشاكل بشكل كبير وتمهيد الطريق نحو توفير شبكة أكثر تكيفاً.

وفقاً لتحليلات «أوفام»، فإن مزودي خدمات الاتصالات أكدوا أن أهم أولوية لتقنية الذكاء الاصطناعي تتمثل في التنبؤ بالخطأ في الشبكة واكتشافه ومن ثم معالجته، ولذلك تنصب الأولويات (ما يزيد على 40%) على تنفيذ حالة الاستخدام هذه خلال الـ 18 شهراً المقبلة. ويمكن أن تتنبأ «عمليات الشبكات الاستباقية» بالتعطل المحتمل في الخدمة بدقة كبيرة جداً.