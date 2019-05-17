«سيتي سنتر الفجيرة» يقدم لزواره ألعاب الواقع الافتراضي

المصدر: الفجيرة- البيان

يقدم «سيتي سنتر الفجيرة» الكثير من المفاجآت والمتعة والترفيه مع ألعاب الواقع الافتراضي إلى جانب الجوائز القيمة، التي يوفرها مركز التسوق الرائد التابع لمجموعة «ماجد الفطيم» لزواره هذا الصيف، وذلك حتى 31 يوليو.

وتمنح نظارات الواقع الافتراضي المتسوقين فرصة الدخول إلى عالم خيالي من المغامرات الشيقة سواء كان ذلك لحماية الكواكب من الكويكبات القادمة أو القيام بمناورة بحرية لإنقاذ طيور البطريق، حيث ستكون حيث أنت البطل هذا الصيف، إضافة إلى ذلك، سيكون المتسوقون على موعد مع فرصة الفوز بثلاث سيارات رياضية من طراز إنفينيتي Q30 SUV.

وقال عبد الله البلوشي، مدير سيتي سنتر الفجيرة: إنه الوقت المثالي لتقديم تجارب ترفيهية جديدة مليئة بالمتعة والإثارة لزوارنا هذا الصيف، فمع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يمكن للعائلات قضاء أوقات رائعة بصحبة أطفالهم وأحبائهم في مركزنا، الذي يقدم لهم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات التسوق والمأكولات والترفيه.

وفي إطار حرصنا على أن يكون هذا الصيف مختلفاً ومميزاً، قمنا بتوفير مجموعة من الألعاب التفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي، لإتاحة المجال أمام الزائرين للاستمتاع بتجارب جديدة مع أصدقائهم وعائلاتهم.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في متاجر مركز «سيتي سنتر الفجيرة» تسجيل إيصالاتهم في منصة خدمة العملاء والتوجه إلى منطقة الألعاب المصممة خصيصاً ليتمكنوا من الاختيار بين 10 ألعاب بتقنية الواقع الافتراضي، حيث سيتم تزويدهم بنظارات ومعدات الواقع الافتراضي. وسيكون أمام المشاركين ما بين 120 إلى 180 ثانية لإكمال التحدي والفوز بجوائز مذهلة، بما في ذلك بطاقات هدايا وقسام شراء. وسيدخل الزوار الذين ينفقون المبلغ المذكور تلقائياً في السحب للفوز بواحدة من ثلاث سيارات إنفينيتي Q30.

ويمكن للزوار الاختيار بين مجموعة من الألعاب تشمل «شوت مانيا»،«بلانيت جارديان»، «براش أب»، «سبيشل ديلفري» ،«مونش»، «وادل هوم»، «بابل تاور»، «هنري وذا هامستر ليجند»، وكذلك لعبة «فلابي آرمز».