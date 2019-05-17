أعضاء جمعية «إدارة المرافق» يحصدون جوائز عالمية

المصدر: دبي- البيان

حاز اثنان من أعضاء «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» في الإمارات، على جائزتين بارزتين، خلال الإعلان عن «الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق 2019».

وحصلت شركة «إمريل»، عضو الشركات الاستراتيجية في الجمعية، على «الجائزة الذهبية للتميز في إدارة المرافق 2019»، تقديراً لالتزامها المستمر بدفع عجلة الابتكار في تقديم خدمات إدارة المرافق، وفق دعائم قوامها التميز والجودة والمعرفة.

فيما انضمت شركة «أديب للخدمات الكهربائية والإلكترونية»، عضو الشركات في الجمعية، إلى الفائزين الثلاثة بـ «الجائزة الأكثر تميزاً في إدارة المرافق 2019»، ضمن فئة «الإنجاز الأبرز في الابتكار»، تكريماً لإنجازاتها الاستثنائية واللافتة في تبني الابتكار، ضمن أفضل ممارسات إدارة المرافق.

وتأتي الخطوة بمثابة دليلٍ دامغ على القدرة التنافسية العالية لقطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط على الخارطة العالمية، في الوقت الذي تتجه فيه كبرى الشركات نحو تبني أفضل الممارسات، وإرساء دعائم الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بخدمات إدارة المرافق، بما يضمن تحسين تجربة العملاء، مع إرساء دعائم الاستدامة، باعتبارها مطلباً ملحاً في سياق التنمية الشاملة.

وأكدت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، التزامها بمواصلة تحقيق إنجازات سباقة، تمثل مصدر إلهام لشركات إدارة المرافق إقليمياً وعالمياً، لمواصلة تبني أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.