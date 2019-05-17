«قصر الإمارات» يطلق عروضاً خاصة للعائلات السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق فندق قصر الإمارات عروضاً خاصة للعائلات السعودية، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وموسم إجازات الصيف لهذا العام. وقال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة: إن هذه العروض الترويجية الخاصة للزوار القادمين من المملكة خلال موسم العيد تتضمن خصماً يصل إلى 25% على حجوزات الإقامة.

كما سيستمتع الضيوف، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة على أسعار الغرف، ببوفيه إفطار يومي فاخر لضيفين كحد أقصى لكل غرفة، مع فرصة الدخول المجاني إلى لونج القصر عند حجز جناح. وأضاف: تسري هذه العروض الخاصة خلال الفترة من 6 مايو حتى 30 سبتمبر.

ويوفر قصر الإمارات العديد من المفاجآت للأطفال برفقة ذويهم خلال العطلات من خلال قصر الأطفال المملوء بالمتعة والإثارة لهم لتوفير عطلة مثالية للعائلات.

وقال مارتن كرامر المدير العام للفندق إن السعودية تعتبر أحد أهم الأسواق في العالم بالنسبة لقصر الإمارات الذي يستضيف على مدار العام أعداداً كبيرة من السياح القادمين من المملكة سواء للترفيه أو للأعمال والمناسبات الرسمية والخاصة. وهناك أيضاً تجربة ضيافة عربية مميزة توفرها مطاعمنا الـ14.