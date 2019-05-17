مجموعة العثيم تفتتح «إكستريم زون» في أبوظبي مول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة العثيم للسياحة والترفيه، مجموعة الأعمال التجارية السعودية، افتتاح منطقة «إكستريم زون»، وجهة الترفيه العائلية في أبوظبي مول بأبوظبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التوسع الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة في الإمارات.

وتوفر العلامة التجارية «إكستريم زون» أجواء مليئة بالتشويق والحماسة للأطفال والعائلات على حدّ سواء. وتمتد «إكستريم زون» على مساحة تزيد على 30،000 قدم مربعة، موزعة على طابقين من ألعاب المغامرة. يتضمن الطابق الأرضي أنشطة للتسلق ومنطقة لعب وحديقة ترامبولين، أما طابق الميزانين فيحتوي على مساحة مخصصة للحفلات وأخرى للعبة التصويب بمسدسات الليزر «ليزر تاغ».

وقال محمد عطية، المدير العام لشركة العثيم للسياحة والترفيه: «يأتي افتتاح منطقة إكستريم زون في أبوظبي تماشياً مع التزامنا بتوفير وجهات ترفيهية وفق أعلى معايير الجودة للمقيمين والزوار في أبوظبي.

وتعد «إكستريم زون» في أبوظبي مول ثاني منطقة ترفيهية لشركة العثيم، يتم تأسيسها في واحدة من وجهات التسوق الرئيسية في المدينة. وتضم محفظة الشركة عدداً من العلامات التجارية المشهورة مثل فابي لاند وإكستريم زون وإكستريم لاند التي تم إطلاقها في الإمارات منذ العام 2015».