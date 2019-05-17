«موديز» تثبّت تصنيف سندات بنك الاتحاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

ثبّتت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف سندات بنك الاتحاد الوطني، التي تم تحويلها إلى بنك أبوظبي التجاري، على الفئة إيه1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتبلغ قيمة تلك السندات 1.4 مليار دولار.

وقامت الوكالة العالمية بهذا التثبيت عقب الدمج بين المصرفين. وسحبت الوكالة العالمية التصنيفات الأخرى لبنك الاتحاد الوطني، وذلك بعد إتمام عملية الدمج في أول مايو العام الجاري. وتم تحويل جميع أصول بنك الاتحاد الوطني إلى بنك أبوظبي التجاري عقب عملية الدمج، وأصبح بنك الاتحاد الوطني ليس ذي كيان قانوني.

تم إنشاء بنك أبوظبي التجاري عام 1985، وتبلغ قيمة أصوله 76 مليار دولار، ويبلغ نصيبه في سوق الصيرفة في الإمارات 10.2% من حيث قيمة الأصول، حتى 31 ديسمبر عام 2018، أي قبل إتمام عملية الدمج. وأُسس بنك الاتحاد الوطني عام 1982، وكانت أصوله تبلغ 29 مليار دولار، ونصيبه من السوق 3.9% حتى التاريخ نفسه. ومن جانب آخر، ثبتت وكالة فيتش العالمية تصنيف البنك العربي المتحد على الفئة بي بي بي + مع نظرة مستقبلية مستقرة.