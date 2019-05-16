بيان من الهيئة العامة للطيران المدني حول سقوط طائرة صغيرة جنوب مطار دبي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي حيث تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعا.

وأفادت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم بأن فريقاً من المحققين لديها قد وصلوا إلى موقع الحادث وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها.

وتواصل الهيئة التحقيق وستوافيكم بمعلومات تفصيلية فور توفرها.

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