55.4 مليون درهم إيرادات «شعاع» خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول 2019، التي أظهرت ارتفاع إيرادات الشركة إلى 55.4 مليون درهم مقارنة بـ33.2 مليون درهم في الربع الأول 2018.

وشهد الربع الأول 2019 تسجيل الشركة خسائر بمقدار 24.9 مليون درهم نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها مرة واحدة، لشطب وتغطية انكشاف الشركة على بعض الأصول القديمة، والتغيرات في المعايير المحاسبية.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «حمل الربع الأول من عام 2019 نتائج متباينة لوحدات الأعمال المختلفة لدى شعاع. ففي حين واصلت أعمالنا التشغيلية الرئيسة في مجال خدمات الاستثمار المصرفي وأسواق رأس المال وإدارة الأصول تحقيق المزيد من الأرباح، فإن بعض المخصصات التي تم اتخاذها مرة واحدة وارتفاع تكاليف التمويل قد دفعت نتائجنا الإجمالية سلباً.