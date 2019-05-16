«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحصل على شهادة مبادرة رعاية معايير الاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، حصول موقعها في الطويلة على شهادة من «مبادرة رعاية الألمنيوم» لممارسات أداء الاستدامة. وتعتبر الشركة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي تحصل على شهادة معايير «مبادرة رعاية الألمنيوم»، وتعد الشهادة معياراً عالمياً في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية.

و«مبادرة رعاية الألمنيوم» هي منظمة عالمية غير ربحية تستهدف إلى ترسيخ وتعزيز تطبيق معايير الاستدامة في صناعة الألمنيوم، وتجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وسبك المعادن والمستخدمين النهائيين مثل أبل، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، لتعظيم مساهمة الألمنيوم في خلق مجتمع مستدام.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يسعى المستهلكون من جميع أنحاء العالم إلى التأكد من أن المنتجات التي يستخدمونها في حياتهم اليومية لا تؤثر على الآخرين أو على البيئة، ومن هذا المنطلق تعد شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم ضماناً لعملائنا في مختلف الصناعات من السيارات إلى الإلكترونيات، بأن الإمارات العالمية للألمنيوم ملتزمة بمساعدتهم لمواجهة توقعات المستهلكين المتزايدة في مجال المسؤولية البيئية، كما تشكل خطوة بارزة في مسيرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ونسعى إلى الحصول على المزيد من الشهادات لمرافقنا الأخرى.

وفي 2017، تناول تقرير الاستدامة السنوي الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتفصيل معايير الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، ويتضمن التقرير الإفصاحات التي تتطلبها مبادرة رعاية الألمنيوم، وتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.