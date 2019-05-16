«أبوظبي الأول» يطلق بطاقة «وورلد» للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن شراكة جديدة مع ماستركارد لإطلاق بطاقات «وورلد» الائتمانية الأولى من نوعها في الإمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمنح البطاقة الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرات تنافسية أكبر، حيث ستمكنهم من توفير الوقت والمال عبر باقة من المزايا المتنوعة كالمرونة وحدود أعلى للسحب النقدي اليومي، وعلى حدود المشتريات التي تتم عبر نقاط البيع، ومستويات الحماية المتقدمة مع خاصية Chip and PIN، وراحة أكبر عند إجراء المدفوعات بتقنية عدم التلامس. كما توفر البطاقة كافة المزايا النظامية التي توفرها بطاقات ماستركارد الائتمانية كالقبول العالمي الواسع، وعروض الطعام والخصومات على الحجوزات والسفر والتغطية التأمينية وغيرها الكثير.

وسيستفيد حاملو بطاقة «وورلد» الائتمانية للأعمال من الخصومات الحصرية التي تصل إلى 40% التي يقدمها الشركاء ضمن قطاعات متنوعة بدءاً من تصميم المواقع والتدريبات المؤسسية وصولاً إلى عروض السياحة والسفر والتوظيف.