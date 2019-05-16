31 مليون درهم أرباح «داماك العقارية» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة داماك العقارية دبي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، والتي أظهرت تسجيل الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 896 مليون درهم، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 1.2 مليار درهم، أعلى بنسبة 15 % من القيمة التي تم تحقيقها خلال الربع الأخير من 2018، والتي بلغت مليار درهم.

وبلغت قيمة الربح الإجمالي 242 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 27 %. وسجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 25.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 25.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2018. وبلغت قيمة الأرباح الصافية 31 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي.

سيولة

وحتى 31 مارس 2019، بلغت قيمة الدين العام 5 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية 6.6 مليارات درهم إماراتي. وبلغت قيمة العقارات المُطوّرة 9.3 مليارات درهم، بتغيير طفيف عن ديسمبر 2019. واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم، حتى 31 مارس 2019.

تسليم

وتواصل الشركة عمليات التسليم المتواصلة لعقاراتها، حيث سلمت 743 شقة مفروشة في برج غالية، الذي تتم إدارته بأسلوب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وخلال نفس الفترة المالية، منحت الشركة عقود تطوير بقيمة تخطّت 430 مليون درهم إماراتي، معظمها لمجموعة من المشاريع، بمراحل مختلفة من الإنجاز.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «بدأنا هذا العام بقوة، وبزيادة مبيعات بلغت 1.2 مليار درهم. كما واصلنا توجهنا الحذر، كي نضمن أننا قادرون على الاستفادة من الفرص الجديدة. وبدعم من السيولة النقدية الإيجابية المتوفرة لدينا، قمنا بتسديد صكوك بقيمة مليار درهم إماراتي، ونواصل الاستثمار بشكل مكثف في مجمعاتنا، وسلاسة إدارة العمليات».

وأضاف: «أتقدم بالشكر إلى قيادة الدولة، التي قادت بحكمتها عمليات تحويل الدولة إلى مركز عالمي للأعمال والابتكار. فبفضل جهود القيادة، وطموحها وإجراءاتها الوقائية لمواجهة التغييرات العالمية، تمكنت الإمارات من مواصلة النمو والانتقال من نجاح إلى آخر».