«دبي للإحصاء»: 2.87 % انخفاض الأسعار على أساس سنوي في أبريل

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أمس أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.87% في أبريل 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.72 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.48% ليتراجع التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.80% ما خفض التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 0.52% لينخفض التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

وارتفع مؤشر كل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.40% ما رفع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.12% ليدفع التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم النقل 0.48% ما زاد التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها 1.05%، ما دفع التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ 2.86% ليزيد التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

ارتفاع على أساس شهري

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أبريل مقارنة بشهر مارس بنسبة 0.47%، نتيجة ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 5.22% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.55 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 6.25%، ما زاد التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.46% ليرتفع التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.37% ما رفع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.13% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.