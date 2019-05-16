حجز 50 % من مركز القهوة بعد 3 أشهر من افتتاحه

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة، عن أنه تم فعلياً حجز نصف مساحة مكاتب الشركات، التي تعتزم التواجُد في دبي عبر مركز القهوة، والذي تم افتتاحه قبل نحو 3 أشهر.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: شهد مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة عقب افتتاحه الرسمي في فبراير الماضي اهتماماً كبيراً وزيادة في استفسارات الشركات التي ترغب في تأسيس أعمالها داخل المركز، مؤكداً نجاح المركز في تأسيس علاقات قوية مع بعض المساهمين الرئيسيين في قطاع القهوة. وأضاف أن جهود المركز خلال الأعوام القليلة المُقبلة، ستتركَّز على ترسيخ مكانته ليكون شريكاً مفضلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأي طرف فاعل في تجارة القهوة.

البوابة المناسبة

وتابع: يتمثَّل أحد أهداف المركز الأخرى في مساعدة صغار المُزارعين على بيع القهوة من خلال دعم مركز دبي للسلع المتعددة عبر توفير البوابة المناسبة لهم والاتصالات اللازمة لتجارتهم عبر مركز القهوة. وأضاف أن المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يستهدف إضافة معدات وأدوات جديدة بحلول نهاية العام الحالي، لإجراء مزيد من التطوير في المصنع الحديث التابع للمركز وزيادة قدراته.

منصة رقمية

ولفت إلى أن المركز يزاول نشاطه عبر منصة رقمية بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية التي تعتبر ضرورية لنجاح أي عمل تجاري في الوقت الحاضر. وقال: إن المركز سيشهد أيضاً تطبيق أساليب تكنولوجية حديثة لخدمة قطاع القهوة بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن المركز يستهدف استقطاب 50 شركة تعمل في مجال القهوة من 20 دولة، وذلك خلال عامه الأول، كما يستهدف، خلال عامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، معالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تصل إلى نحو 367 مليون درهم.

ولفت إلى أن المركز يواصل مشاوراته مع العديد من الدول المنتجة والمستوردة للقهوة لجذبها إلى مركز القهوة، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى استيراد القهوة من كوبا لإعادة تصديرها، بجانب القهوة من البرازيل وكولومبيا وبنما.

حجم التجارة

وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات الساخنة استهلاكاً وانتشاراً على مستوى العالم، ويقدر حجم صناعة القهوة العالمية بـ 367.3 مليار درهم (100 مليار دولار)، مع توقعات بأن يصل حجم تجارة القهوة في منطقة الشرق الأوسط إلى 16.2 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) بحلول العام 2021، وفقاً لمؤسسة «يورومونيتور».

دعم

ويوفر مركز القهوة الذي تصل مساحته 7500 متر مربع، دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك.

وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر، وإبرام عقود التحميص والتغليف إلى جانب الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب.

مختبر

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة.