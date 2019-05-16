«أغذية»: لا تفكير في الاندماج مع شركات أخرى

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إن الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، لا تفكر في الاندماج مع شركات أخرى، مضيفاً في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن الشركة رصدت نحو ملياري درهم لتنفيذ عمليات استحواذ وتأمل تنفيذ صفقة قبل نهاية العام الجاري، في ظل مساعيها للتوسع والنمو. وتابع: «خلال الفترة الماضية عملنا على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية، وبشكل عام نحن نبحث عن السوق المناسب لنا وأيضاً السعر الجيد قبل تنفيذ أي صفقة استحواذ».

وركزت «أغذية» توسعاتها في السنوات الماضية على دول الخليج، ونجحت في 2016 بالاستحواذ على قسم المياه لدى شركة «دلتا للتسويق» السعودية التي تمتلك وتنتج أيضاً مياه «العين» في المملكة، فيما استحوذت في 2015 على شركة «البيان» للمياه في الإمارات وعمان.

وأوضح أن «أغذية» تدرس فرصاً توسعية في أفريقيا لا سيما بعد أدائها القوي في مصر والتي تعتبر بوابة الشركة الرئيسية للعمل في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن أعمال الشركة في مصر حققت نمواً جيداً في السنوات الماضية، ونتوقع مواصلة أدائها القوي في الأرباع المقبلة.

ونوه بأن الشركة تستثمر قرابة 200 مليون درهم سنوياً من أجل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير الإعمال وإضافة منتجات جديدة ومبتكرة، حيث نجحت منذ مطلع العام الجاري في طرح 5 منتجات جديدة وتتطلع لطرح 3 أخرى خلال معرض جلفود بدبي أو سيال بأبوظبي.

وقال الواحدي: إن الشركة تسعي بشكل مستمر، إلى ابتكار منتجات جديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأيضاً لتصدير منتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا وآسيا وأفريقيا.

خطوط إنتاج

وذكر الواحدي أن الشركة تضيف خط إنتاج جديداً كل عام في الإمارات، كما بدأت أيضاً الإنتاج في بغداد بالعراق من خلال شراكة من إحدى الشركات العاملة هناك، إضافة إلى انطلاق العمليات التجارية في مصنع المياه المعبأة، العائد للمشروع المشترك التابع للمجموعة في الكويت، كما تركز أيضاً على توسيع أعمالها في السعودية.

وتقدر استثمارات «أغذية» في السعودية بنحو 200 مليون درهم، وهناك خطط لزيادة الاستثمارات والعمليات في المملكة بمعدلات تتراوح بين خمسة وستة أضعاف استثماراتها الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.

استقرار الأرباح

وتوقع الرئيس التنفيذي أن تحقق مجموعة «أغذية» استقراراً في صافي أرباحها وإيراداتها بنهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تنمو الأعمال بنسبة تتراوح بين 3%- 4% في 2019.

ولفت الواحدي إلى أن محفظة المياه في مجموعة «أغذية» (العين والبيان وألبين) حافظت على ريادتها في سوق الإمارات بنسبة 28% و30% من حيث حصص الحجم والقيمة على التوالي، مشيراً إلى أن أرباح المياه المعبأة تراجعت بفعل انخفاض أسعار السوق، خصوصاً مع الاستمرار في حملات الترويج بالسوق المحلية.

أسواق

تصدر «أغذية» منتجاتها إلى 37 سوقاً حول العالم تشمل أوروبا وآسيا والدول العربية وذلك من خلال 6 مصانع للشركة لإنتاج السلع الغذائية والمياه المعبأة منتشرة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، ولدى «أغذية» خطة استراتيجية تستهدف من خلالها بلوغ عائدات المجموعة حد المليار دولار بحلول عام 2020، بفضل خططها لمواصلة النمو وتحقيق الاستقرار في الأعمال.