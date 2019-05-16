«الإنشاءات البترولية الوطنية» تنظم رحلة عمرة لـ140 من موظفيها

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» أبوظبي، تنظيم رحلة عمرة لـ140 من موظفيها خلال الشهر الفضيل.

وانسجاماً مع روح الخير والعطاء للشهر الفضيل، ستتكفل الشركة بتكاليف السفر والإقامة وغيرها من التكاليف المرتبطة بهذه الرحلات. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من برنامج أوسع للنشاطات الخيرية التي تنظمها الشركة خلال شهر رمضان والتي تتضمن التعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «تشكل هذه المبادرة تقديراً منا لالتزام موظفينا وتفانيهم وعملهم الجاد، إذ نؤمن في الشركة بقيم البذل والعطاء، كما نؤمن بالتزامنا تجاه الأشخاص الذين نعمل معهم. وبالتناغم مع روح الشهر الكريم، يسعدنا المساهمة في تحقيق الالتزامات الدينية لموظفينا».