«دبي للسلع» يقلّص مخاطر المعاملات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس عن تعاونه مع منصّة «ترايد أسيتس»، أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتكنولوجيا البلوك تشين مخصص لتوفير التمويل التجاري للحد من مخاطر المعاملات الإلكترونية.

وبموجب تعاونها مع منصة «ترايد فلو»، المنصة المخصصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت التخزين بدولة الإمارات ستتمكن منصّة «ترايد آسيتس» من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات التي تتطلع إلى الحد من المخاطر عند تنفيذ معاملات التمويل التجارية الرئيسية والثانوية.

تحفيز التجارة

وقال سانجيف دوتا المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة: «يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة بتحفيز تدفقات حركة التجارة العالمية انطلاقاً من إمارة دبي والعمل على تمكين الشركات الأعضاء من الوصول إلى سوق تتوافر فيه عناصر الكفاءة والأمان والحماية والشفافية. وتشكل شراكاتنا مع «ترايد أسيتس» خطوة في غاية الأهمية ضمن تحقيق ذلك، وإننا نتطلع إلى دعم نمو هذه المنصّة المبتكرة ليحظى العملاء بمعاملات إلكترونية آمنة».

وأضاف سانجيف أن تقرير مستقبل التجارة الصادر عن المركز خلال العام الماضي أظهر أن الصناعة تعاني حالياً من فجوّة تمويل بلغت 1.5 تريليون دولار، غير أن التطوّرات المحرزة على الصعيد التكنولوجي قادرة على ردم هذه الفجوّة ودفعنا نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. ومن هنا تكمن أهمية حلول التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، لذا قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع منصّة «ترايد أسيتس» باعتبارها أول سوق إلكتروني من نوعه مخصص للمصارف».

حلول متطوّرة

وقال لاكشمانان سانكاران، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لـ منصّة «ترايد أسيتس»: لا شك في أن التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة سيصب في صالح جهودنا الرامية إلى جذب مزيد من العملاء وتشجيع جهات التمويل الأخرى على اعتماد حلول التكنولوجيا المتطوّرة ضمن عملياتها اليومية. ونحن متحمسون للغاية للانضمام إلى مجتمع متنوع من روّاد التجارة والتفاعل معهم وكذلك اقتناص الفرص المتاحة في سوق حيوي يضم عدداً من أبرز قادة الأعمال المعتمدين على التكنولوجيا في المنطقة.

وجاء الإعلان عقب قيام سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع لاكشمانان سانكاران، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المؤسس لمنصّة «ترايد أسيتس» في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس.

سجل

تعتبر منصة «ترايد فلو»، التابعة لمركز دبي للسلع سجلاً متخصصاً لتسجيل ملكية السلع، وهي تدعم المصارف والجهات التمويلية والموردين في إدارة المخاطر والحد من آثارها عبر سلسلة قيمة من السلع الأساسية عبر منصّة تجمع بين الآليات التنظيمية والشفافية لتسجيل حيازة وملكية السلع .