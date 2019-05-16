31.8 مليوناً أرباح «أرابتك» الربعية

المصدر: دبي - البيان

انخفضت أرباح مجموعة «أرابتك القابضة» خلال الربع الأول 50% إلى 31.8 مليون درهم مقارنة مع 63.6 مليوناً في نفس الفترة من 2018.

وذكرت الشركة في بيان أمس لسوق دبي المالي، أنها سجلت تراجعاً في إيراداتها بنحو 16.2% إلى 2.02 مليار درهم مقارنة بـ 2.42 مليار درهم بالربع الأول في 2018.

وشهدت المجموعة في الربع الأول انكماشاً في الهامش الربحي السنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات، وكذلك الانتهاء من عدد من المشاريع القديمة خلال الشهور القادمة.

وأشارت المجموعة إلى أنها أقرت خسائر قدرها 7.8 ملايين درهم ترتبت على استثمارها في مجموعة ديبا عقب إعلان الأخيرة عن بياناتها المالية السنوية.

حافظة المشاريع

وبلغت قيمة حافظة المشاريع قيد التنفيذ 8.14 مليارات درهم، كما هي في 31 مارس 2019.

كما بلغت العائدات قبل احتساب الفوائد والضرائب 6.62 ملايين درهم بانخفاض عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2018، حيث كانت 0.96 مليون درهم. وشملت المشاريع الجديدة التي تم الفوز بها في الربع الأول من سنة 2019 مشروع C38 وذلك في منطقة إكسبو 2020 بقيمة 169 مليون درهم.

على جانب آخر أعلن مجلس إدارة المجموعة في بيان منفصل عن تنحي هاميش تيرويت عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة (الرئيس التنفيذي للمجموعة)، وتعيين بيتر بولارد - الرئيس المالي الحالي للمجموعة - كرئيس تنفيذي بالإنابة للمجموعة.

فرص قوية

وقال بيتر بولارد: «ما زلنا على ثقة بأنه ومع توافر فرص قوية في أسواقنا الرئيسية فإننا سنشهد المزيد من المشاريع في الفترات القادمة في قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة. ما زال تركيزنا منصباً على الدول التي تقدم فرصاً قوية ومستدامة لمشاريع الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية وتشمل هذه الدول الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر».

وشغل بيتر قبل انضمامه إلى أرابتك القابضة في أبريل 2017 العديد من المناصب التنفيذية رفيعة المستوى في قطاعي الإنشاءات والعقارات في كل من دولة الإمارات وآسيا واستراليا من، مقدماً لمجموعة أرابتك رصيداً من الخبرات استمر على مدى 30 عاماً.