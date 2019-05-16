تراجع تكاليف المعيشة في الإمارات

المصدر: دبي-أشرف رفيق

انخفضت تكاليف المعيشة في الإمارات، بفعل تراجع تكلفة النقل والإسكان والسلع الغذائية العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية، وفق تقرير نشرته مجلة ماركت جورنال الأمريكية.

وقال خبير مالي إن تكاليف المواد الغذائية في تراجع عالمياً، وانخفض مؤشر منظمة الأغذية العالمية (الفاو) 3.6 % في مارس العام الماضي، وانتشر هذا النموذج في بقية أرجاء العالم.

وسجلت تكاليف الغذاء في الإمارات انخفاضاً بنسبة 0.74 % في مارس العام الجاري، وهو تراجع يعد كبيراً في التكلفة. كما تراجعت تكلفة العناصر الأساسية في الإمارات العام الجاري، وتراجع مؤشر المستهلك 2.5 % في مارس العام الجاري. وأهم تراجع كان في السلع الغذائية والإسكان والنقل.