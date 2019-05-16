5 مليارات درهم عقود إبريل

المصدر: دبي - البيان

سجل مؤشر مشاريع الإمارات 1.4 مليار دولار (5.1 مليارات درهم)، لتحتل المركز الثاني بين دول الخليج بعد السعودية.

وقالت مجلة «ميد»، إن أكبر عقد منح في الإمارات في إبريل كان بقيمة 330 مليون دولار، ومنحته شركة أبوظبي للخدمات العامة لتحالف بين شركتي أجيليتي للهندسة والمقاولات، وأتنيرا الإيطالية لتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة طرق في منطقة ميناء زايد في أبوظبي. وأضافت، أن قطاع النفط والغاز احتل المركز الأول في مشاريع إبريل، وكان أكبرها في السعودية بقيمة 1.2 مليار دولار ومنحته شركة أرامكو لشركة سايبيم الإيطالية.