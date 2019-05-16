إدراج أول صكوك خضراء في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن إدراج أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم بقيمة 600 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي».

جاء ذلك الإعلان أمس خلال احتفالية قرع جرس بدء التداول بمقر البورصة في دبي، بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، وعدد من المسؤولين في الشركة.

وبإدراج الصكوك الخضراء، تصل قيمة جميع أدوات الدين المُدرجة في «ناسداك دبي» من قبل «ماجد الفطيم» إلى 2.4 مليار دولار، وتشمل الأدوات الأخرى التي أدرجتها الشركة في البورصة كلاً من صكوك بقيمة 500 مليون دولار في عام 2015، وصفقتي سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في عامي 2013 و2014 على التوالي، بالإضافة إلى سندات بقيمة 300 مليون دولار في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي قد بلغت 61.49 مليار دولار، والتي تشكّل أكبر قيمة في أي من مراكز التداول على مستوى العالم.

وقال عيسى كاظم، إن إدراج تلك الصكوك الخضراء يعكس النظرة المستقبلية والتقدمية للشركات في دبي، بالإضافة إلى الحيوية التي تتميز بها أسواق رأس المال في الإمارة، ويدعم إدراج الصكوك تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جانبه قال حامد علي، إن التزام ناسداك دبي بدعم ماجد الفطيم وكافة إصداراتها يأتي انطلاقاً من النهج الذي نتبعه في توفير المتابعة الدقيقة لإصدارات المستثمرين في البورصة من جميع أنحاء العالم، وأرقى الممارسات المتبعة للبنية التحتية التشريعية.

استقطاب

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، إن حجم الاكتتاب في الصكوك التي تم إطلاقها مؤخراً تجاوز خمسة أضعاف القيمة المطروحة والبالغة 600 مليون دولار بعد أن استقطبت طلبات من مستثمرين تجاوزت 3 مليارات دولار، ما يؤكد التجاوب الكبير حول العالم مع تلك الفئة من الصكوك، لافتاً إلى أن الشركة تحظى حالياً بأعلى تصنيف ائتماني بين المجموعات الكبرى الخاصة الناشطة في الدولة، وأن تكلفة الإقراض متدنية نسبياً بسبب الثقة في أعمالها.

وأشار إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لطرح أسهمها في السوق المالية، موضحاً أن وجود الشركة يقتصر على الصكوك والسندات. وواصلت الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأصول 60.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الدين حوالي 12.6 مليار درهم.

قاعدة استثمارية قوية

قال آلان بجاني خلال مائدة مستديرة مع الصحافيين على هامش الإدراج، إن الصكوك جذبت قاعدة استثمارية قوية، لا سيما مع اجتذاب ثلثي المستثمرين القادمين من خارج منطقة الشرق الأوسط، حيث إن هناك حوالي ثلث قادم من آسيا وثلث آخر من بقية العالم بين المملكة المتحدة وأوروبا، بينما بلغت نسبة المستثمرين من المنطقة 32%، فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين 170 مستثمراً بفائدة جيدة بالنسبة لصكوك مداها 10 سنوات والتي بلغت 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة تعادل 4.6% ما يعتبر نوعاً من الثقة من المستثمرين العالميين ليس فقط في ماجد الفطيم فقط ولكن في دبي والإمارات والمنطقة.