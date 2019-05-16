«ماركة» توقف نشاطها

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

في قرار مفاجئ، وافق مساهمو «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعمومية أمس نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول قبل أسبوعين.

وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين 39%، وافق 90% منهم على عدم استمرار النشاط. وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مساهمين يمتلكون 10% من الأسهم، طلبوا إضافة بند إلى جدول الجمعية، ينص على النظر في استمرارية الشركة.

وأضاف للصحافيين، إن محضر العمومية سيرفع إلى السلطات المختصة، من أجل الإجراءات المترتبة على القرار، لافتاً إلى أن استمرارية الشركة مرهون بزيادة رأس المال، حيث إنها بحاجة لزيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 مليون درهم.

وبين أن التأخير في اتخاذ قرار زيادة رأس المال، أدى إلى تمسك مدقق الحسابات الخارجي بموضوع إطفاء الشهرة على بعض أسماء المحلات والمطاعم التابعة، ما أدى إلى تسجيل خسائر دفترية. ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر.

وسجلت «ماركة» خسائر 295.8 مليون درهم 2018، مقارنة مع خسائر بقيمة 242.7 مليون درهم في 2017.

وارتفعت خسائر الشركة التراكمية بنهاية 2018 إلى 746 مليون درهم مقارنة مع 450 مليوناً بنهاية 2017، لتتجاوز الخسائر التراكمية رأس المال بنحو 250 مليون درهم. وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ مايو الماضي.