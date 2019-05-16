الإمارات الوجهة المفضلة للسياح الأوروبيين في الخليج

المصدر: دبي- وائل الخطيب

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة أكسبيديا، أن الإمارات هي الوجهة المفضلة للسياح الأوروبيين بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستقبلة 8.3 ملايين نسمة بحلول عام 2023.

والمسافرون من المملكة المتحدة وفرنسا تصدروا قائمة الطلب على السفر الأوروبي إلى الإمارات في الربع الأول من عام 2019. وشهدت فرنسا زيادة في الطلب بنسبة 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحصة 5٪ من إجمالي ليالي الغرف، في حين استحوذت المملكة المتحدة على حصة ما يقرب من 15٪ من ليالي الغرف بنمو سنوي يقل عن 5٪.

وكشفت البيانات أيضاً عن نمو قوي في الطلب على باقات العطلات من المسافرين في إيرلندا، حيث ارتفعت بنسبة 40٪ على أساس سنوي، تليها السويد بزيادة تفوق 30٪ على أساس سنوي.

ووفقاً للمجموعة فقد زار دبي حوالي 3.14 ملايين سائح دولي في شهري يناير وفبراير من هذا العام مقارنة مع 3.05 ملايين في نفس الفترة من العام الماضي، و3.01 ملايين في عام 2017 و2.68 مليون في عام 2016، على التوالي، مما زاد من عدد الزوار الدوليين إلى دبي.