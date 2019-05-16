ـــ حققت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين أرباحاً صافية خلال الربع الأول بنحو 9.02 ملايين درهم، مقارنة مع 7.9 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.

ـــ ارتفعت أرباح شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.6% إلى 6.24 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح 5.46 ملايين درهم بالربع الأول 2018.

ـــ تراجعت خسائر شركة الخليجية للاستثمارات العامة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 29.23 مليون درهم مقابل 36.25 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2018.

ـــ تراجعت أرباح شركة الصقر الوطنية للتأمين إلى 6.43 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2019 مقابل 9.87 ملايين درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

ـــ حققت شركة دبي للمرطبات خسائر 3.42 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر 1.98 مليون درهم في الربع الأول من 2018.

ـــ تراجعت أرباح شركة دار التكافل 30.6% إلى 2.13 مليون درهم في الربع الأول من 2019 مقابل 3.06 ملايين درهم بنهاية الفترة نفسها من 2018.

ـــ صعدت أرباح شركة «الجرافات الوطنية البحرية» إلى 17.54 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 14.18 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ـــ ارتفعت أرباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت بنسبة 7.3% إلى 20.28 مليون دينار كويتي، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي بقيمة 18.9 مليون دينار كويتي.