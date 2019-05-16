إكسبو يضخ 122 مليار درهم في اقتصاد الإمارات بين 2013 - 2031

المصدر: دبي- البيان

توقع تقرير حديث أن يسهم معرض إكسبو 2020 دبي بمبلغ إجمالي يصل إلى 122.6 مليار درهم من القيمة الإجمالية المضافة في اقتصاد الإمارات بين الفترة الزمنية 2013 ـ 2013.

وذكر التقرير الذي نشره موقع مجموعة «آي إم سي» وهي شركة استشارية عبر الحدود تركز على منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن ذلك من شأنه تشجيع الملايين حول العالم على زيارة الإمارات في عام 2020، وفي الوقت نفسه تشجيع السفر والسياحة والمساعدة في التنويع الاقتصادي في مرحلة ما بعد إكسبو.

كما أنه سيترك وراءه إرثاً مالياً مستداماً من شأنه أن يساعد في ضمان استمرار دولة الإمارات لتكون مركزاً رائداً في مجال الأعمال والاستثمار والترفيه أيضاً. ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يقرب من 25 مليون زائر ومشارك من أكثر من 190 دولة من الفترة الزمنية من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021. في هذه المدة، يقدر أن يساهم هذا المعرض العالمي بنحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة الإمارات.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على ما يقرب من 4.7 مليارات درهم كاستثمارات في مرحلة ما قبل إكسبو، وتساعد أيضاً في تحقيق هدف معرض إكسبو 2020 المتمثل في تحفيز الابتكار وتشجيع الشركات الصغيرة.