تراجع الأسهم والسيولة دون 500 مليون درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات، أمس، مع تعرض غالبية الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح، فيما تراجعت السيولة إلى ما دون حاجز 500 مليون درهم تزامنا مع نهاية فترة الإفصاح عن النتائج الفصلية.

وانخفض سوق دبي في أول تراجع بعد أن سجل أفضل أداء عالمي بجلسة الثلاثاء الماضي، وهبط المؤشر العام 1.12% أو ما يعادل 29.24 نقطة ليصل إلى 2583.74 نقطة مع تراجع أسهم شركات الاستثمار والعقار والبنوك والنقل، كما تراجع سوق أبوظبي هامشياً بنحو 25.01 نقطة أو ما يعادل 0.52% ليغلق عند 4777.57 نقطة مع تراجع غالبية المؤشرات القطاعية باستثناء ارتفاع الصناعة والتأمين.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 450.87 مليون درهم موزعة بواقع 287.81 مليوناً في أبوظبي و163.062 مليوناً في دبي، وجرى تداول 179.25 مليون سهم منها 131.45 مليوناً في دبي و47.8 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 4246 صفقة.

تزامن هبوط سوق دبي مع تراجع قطاع السلع بنسبة 4.3% مع انخفاض سهم «دي إكس بي» 5%، ونزل قطاع الاستثمار 3.3% مع تراجع سهم «سوق دبي المالي» 4.66% و«دبي للاستثمار» 3.2% و«شعاع كابيتال» 0.7%.

وتراجع قطاع العقارات 2.08% مع انخفاض هبوط سهم «أرابتك القابضة» 7.03% تزامناً مع انخفاض أرباح الشركة الفصلية بنسبة 50%، فيما هبط «الاتحاد العقارية» 3.33%.

وهبط سهم داماك العقارية 2.9% مع الإعلان عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 94% إلى 31.1 مليون درهم، بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع نسبة التكاليف المباشرة. ونزل سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3% بالغا 4.3 دراهم، وإعمار للتطوير 1.6% وذلك بعد أدائها ارتفاعاتها القوية في جلسة الأمس تزامنا مع إبقائها بمؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة لتتجاهل التوقعات التي كانت تؤيد خروجها من المؤشر ذاته.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.96% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 2.34%، وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.17% مع هبوط سهم «العربية للطيران» 0.5%.

البنوك

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.3% مع هبوط سهم «الدار العقارية» 2.34% و«رأس الخيمة العقارية».

ونزل قطاع الطاقة 1.43% بعد انخفاض سهم «دانة غاز» 1.98% و«أدنوك للتوزيع» 1.11%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.74% بعد انخفاض سهم «الواحة كابيتال» 0.85% و«إشراق» 0.73%، في المقابل، ارتفع قطاع الصناعة 0.15% بعد ارتفاع سهم «أسمنت رأس الخيمة» 7.45%. كما ارتفع قطاع التأمين 0.07% بدعم ارتفاع سهم «ميثاق للتأمين» 3.81%.

صدارة

جاء «أبوظبي الأول» في صدارة تداولات سوق أبوظبي بنحو 161.08 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 43.3 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 12.82 مليون درهم. وكان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر ارتفاعاً ليغلق عند 0.635 درهم، فيما كان سهم «مجموعة الشارقة» أكبر المتراجعين بنسبة 9.5% إلى 0.860 درهم رغم الارتفاع القياسي التي حققته أرباحها بالربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت نسبتها 1414%.