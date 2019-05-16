حملة «دبي للتجزئة» تتعاون مع «يونيليفر» لتوزيع الملابس على المحتاجين

أعلنت «دبي للتجزئة»، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في «دبي القابضة»، عن تعاونها مع شركة يونيليفر ضمن حملة رمضانية تهدف إلى التبرّع بالملابس وتوزيعها على من يحتاجها. وتأتي حملة «شارك بلمسة حب» بنسختها السنوية التاسعة كثمرة تضافر جهود «دبي للتجزئة» مع شركة «يونيليفر»، وتتيح لسكان الإمارات وزوارها التبرّع بالملابس في صناديق تجميع مخصصة لهذا الغرض يجدونها في ست وجهات تابعة لشركة «دبي للتجزئة» هي؛ «جي بي آر» و«باي أفينيو» و«باي سكوير» و«مركز مجمّع مدن» و«مركز مجمّع بوابة الخيل» و«مركز مجمّع شروق»، حيث سيتم تنظيفها باستخدام منتجات أومو وكومفورت قبل أن يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيعها على المحتاجين. هذا وتقوم حملة «شارك بلمسة حب» كل عام بجمع ما يقارب 200 ألف قطعة ملابس، وقد ساهمت صناديق التجميع الموجودة في وجهات «دبي للتجزئة» بحوالي 25 ألف قطعة ملابس للذكور والإناث في عام 2018 وحده. ويتطلّب إنتاج قميص قطني واحد استهلاك حوالي 2700 لتر من الماء، أي ما يعادل حاجة الفرد البالغ من مياه الشرب لثلاث سنوات، وتأتي مشاركة «دبي للتجزئة» في حملة «شارك بلمسة حب» تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأمد المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية التي ترفع شعار «المسؤولية البيئية والتشجيع على الاستدامة». دبي - البيان

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