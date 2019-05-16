«إمباور» راع ذهبي لفعاليات الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد لعامين

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاق رعاية ذهبية مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة والتكييف لمدة عامين. ويهدف الاتفاق إلى إبراز أنشطة وفعاليات المنظمة، في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا - الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا - وتركيا. وتسعى «إمباور»، من خلال هذه الرعاية؛ إلى التعاون مع المنظمة في أنشطتها ودعم دورها في نشر ثقافة تبريد المناطق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من دولة الإمارات في دعم مجال تبريد المناطق، والتي تهدف إلى خلق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.

ووقع اتفاقية الرعاية، أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، والدكتور أحمد علاء الدين، مدير وعضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية والرئيس الإقليمي للمنظمة.

وأشاد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، بالاتفاقية باعتبارها تؤكد تعزيز التعاون المشترك والمستمر في دعم مجال تبريد المناطق، بين «إمباور»، والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء.

وخلال حفل التوقيع، أكد بن شعفار أهمية دعم الجهود العالمية للجمعية الأمريكية التي تعد شريك الاستدامة العالمي لمختلف شركات تبريد المناطق، من خلال العديد من الاتفاقيات المستقبلية بين المؤسستين. وقال: نسعى دائماً للمضي قدماً من خلال الشراكات والاتفاقيات مع العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية، لتعزيز الدور الذي تلعبه إمباور في المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والمبادرات الداعية إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال أنظمة تبريد المناطق الذكية.

وأوضح أن اتفاق الرعاية يساهم في زيادة الوعي ونشر أهداف واستراتيجيات إمباور بالسوق العالمي، كما يساعدنا في إبراز جهود الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة، في العديد من المحافل الدولية.