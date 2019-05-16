7.3 مليارات سيولة ضخها «المركزي» في السوق خلال مارس

المصدر: أبوظبي - وام

عاد مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ السيولة في السوق خلال شهر مارس بقيمة بلغت 7.3 مليارات درهم، وفقا للأرقام الصادرة عن المصرف.

جاءت عودة المصرف المركزي إلى ضخ السيولة في السوق مجدداً تلبية لاحتياجات البنوك، وذلك في إطار دور المصرف توجيه النقد المتوفر في السوق على نحو يخدم الاقتصاد الوطني.

وبلغ رصيد المصرف المركزي من شهادات الإيداع 139.2 مليار درهم خلال شهر مارس مقارنة مع 146.5 مليار درهم في فبراير من العام ذاته.

وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق، بالإضافة إلى أدوات أخرى تسهم في جلها بضبط حركة النقد وخدمة الاقتصاد الوطني.

كان المصرف لجأ خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى سحب نحو 8 مليارات درهم في خطوة تستهدف خدمة السياسة النقدية للدولة التي يتولى «المركزي» تطبيقها تعزيزا لمسيرة الاقتصاد الوطني. وخلال ديسمبر 2018 وصلت قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها نحو 12.4 مليار درهم مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته، وهو ما بدا جلياً من خلال ارتفاع قيمة رصيد شهادات الإيداع إلى 138.2 مليار درهم.