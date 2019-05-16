19 مليون درهم صافي أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين، نتائج جيدة خلال الربع الأول من عام 2019، على الرغم من اتباع سياسة اكتتابية أكثر تشدداً، والتي من المتوقع أن تعكس نتائج أفضل خلال الفترات المالية القادمة.

وأوضح الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، أن الأقساط المكتتبة بلغت 203 ملايين درهم في نهاية الربع الأول لعام 2019، مقابل 123 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2018. وبلغت أرباح عمليات التأمين 14 مليوناً، عن الفترة المنتهية في 31 مارس، مقابل 10 ملايين عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ إجمالي الأرباح 19 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2019، مقابل 18.7 مليون درهم عن نفس الفترة من 2018.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 652 مليون درهم، مقابل 635 مليون درهم في 31 مارس 2018، وبلغت موجودات الشركة 2,504 مليون، مقابل 1,734 مليون درهم في 31 مارس 2018.

وباشرت الشركة العمل على تطبيق المعيار رقم «16» IFRS «عقود الإيجار»، الذي يحدد كيفية الاعتراف، القياس، العرض والإفصاح عن عقود الإيجار. وتحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية، وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر، بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.