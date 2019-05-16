بيع 70 % من «أبراج سباركل» في مرسى دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «تبيان» للتطوير العقاري، عن بيع أكثر من 70 ٪ من أحدث مشاريعها أبراج سباركل في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، بالتزامن مع استعدادها لبدء عملية التسليم.

وقال محمد فرج المدير الإداري لدى شركة تبيان للتطوير العقاري: تمكنا من بيع 265 شقة، ويتبقى نحو 100 شقة فقط متاحة للبيع في أبراج سباركل. وأبرز ما ميز عملية البيع، التنوع الكبير بين جنسيات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الذين توزعوا على دول مختلفة من كافة أنحاء العالم، مثل السويد وروسيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وكذلك السعودية، بالإضافة إلى الإمارات.

و«أبراج سباركل»، عبارة عن برجين مزدوجين، يتكون الأول من 29 طابقاً، والثاني من 14 طابقاً. وتضم الأبراج 373 شقة بمساحات مختلفة. كما تحتوي على عدد من المرافق الحيوية، ومتاجر البيع بالتجزئة.