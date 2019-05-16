«الفجيرة الوطني» يطلق مبادرة «تعلّم وادّخر»

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن مشاركته في مبادرة اليوم العربي للشمول المالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصارف المركزية العربية، من أجل تعزيز الشمول المالي في المنطقة.

وتمثّلت مشاركة البنك بإطلاق مبادرته «تعلّم وادّخر»، التي ركزت على توعية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً، حول قيمة المال وأهمية الادخار.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسعدنا التعاون مع الأطراف المعنية وشركائنا في هذه المبادرة الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز التوعية المالية، والترويج للاستقرار المالي. فنحن مسؤولون كبنك، عن نشر التوعية حول الشمول المالي، كونه يحفّز النموّ والتنمية المستدامة، اللذين يشكلان ركيزة الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة.

وتستهدف مبادرة «تعلّم وادّخر»، الطلاب الشباب، وهي مخصصة لنشر التوعية المالية في صفوفهم، والتشجيع على الادخار. لقد كان تمكين جيل المستقبل هدفاً أساسياً لدينا، وتشكّل وحدة «أجيال» الفريدة من نوعها، التي أطلقناها، خير دليل على هذه الجهود التي تهدف إلى إفادة الشباب أكثر من شراكتنا المصرفية.