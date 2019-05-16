«سوق أبوظبي العالمي» يكرم 120 خريجاً من كلية الصيرفة والمالية

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم سوق أبوظبي العالمي 120 طالباً أكملوا برامجهم لدى كلية الصيرفة والمالية في أكاديمية السوق، وحصلوا على شهاداتهم من معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية.

جاء ذلك في الاحتفال بالذكرى السنوية لإطلاق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي والذي أقيم بمبنى هيئات سوق أبوظبي العالمي تزامناً مع إطلاق برامج تعليمية جديدة في القطاع المالي.

حضر الحفل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وأليكس فريزر الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، وعبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وقال معالي أحمد علي الصايغ: «يأتي التعليم والمعرفة ضمن أهم الأولويات في الدولة ونحن بدورنا في سوق أبوظبي العالمي نقدر أهمية تطوير رأس المال البشري والأيادي العاملة المؤهلة لدورهم في تشجيع وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة».

وقال حمد صياح المزروعي المدير التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي: إن الأكاديمية ملتزمة بدورها في السوق لتوفير أعلى مستويات التدريب والتعليم لتمكين المتخصصين في المجال المالي بالمنطقة.