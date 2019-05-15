بالصور.. 73 مليون درهم سعر شقة فاخرة في دبي

المصدر: دبي-البيان

بلغ سعر بيع شقة «بنتهاوس» في دبي حوالي 73 مليون درهم، ويعد هذا العقار ثاني أغلى عقار يباع في دبي، حيث بيعت من قبل وحدة مقابل 102 مليون درهم، هي الأغلى في تاريخ العقارات في الإمارات، وفق ما ذكرته شركة أمنيات أمس الثلاثاء.

يقع العقار البالغ مساحته 20 ألف قدم مربع في مشروع وان بالم، أحد المشاريع السكنية الفاخرة التي تطورها شركة أمنيات على جزيرة نخلة جميرا.

ويوفر العقار مناظر خلابة للأفق البحري على ساحل الخليج العربي. كما يتمتع العقار بشرفة ممتدة تحتوي حوض سباحة خاصاً وصمم فلاديمير جوروفيتش هذه الشرفة. وتم إنجاز العديد من الصفقات العقارية في السنوات القليلة الماضية بأسعار تزيد على 100 مليون درهم لوحدات متميزة من هذا النوع.