صكوك «ماجد الفطيم العقارية» الخضراء تحوز تصنيف «بي بي بي»

المصدر: دبي ــ البيان

منحت وكالة «فيتش» الأمريكية للتصنيف الائتماني الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الصادرة عن شركة «ماجد الفطيم العقارية» التصنيف «بي بي بي»، وهو تصنيف من الدرجة المتوسطة.

وأصدرت «فيتش» أمس تقريراً أعلنت فيه عن هذا التصنيف، كما أفادت بأنه يتفق مع تصنيف الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لمجموعة «ماجد الفطيم القابضة»، والتي تتولى ضمان الصكوك الدولارية الخضراء، كما يتفق أيضاً مع التصنيف المتقدم غير المضمون لالتزامات المجموعة. وكانت «ماجد الفطيم العقارية» قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إصدار صكوك دولارية خضراء لتسويقها، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع للشركة، والذي تبلغ قيمته 1,5 مليار دولار. وتبلغ قيمة الصكوك 600 مليون دولار.