«بيت أواسيز» تنال ترخيصاً لأول بورصة عملات مشفرة بالمنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

باتت «بيت أواسيز»، شركة العملات الرقمية القائمة في الإمارات منذ خمس سنوات، أول شركة تحصل على ترخيص لتشغيل بورصة للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن علا دودين، الرئيس التنفيذي لشركة «بيت أواسيز»، فقد حصلت الشركة في أبريل الماضي على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي على منحها ترخيصاً لتشغيل محافظ ومنصة أصول مشفرة.

وأفادت علا دودين أيضاً بأن الشركة ستحصل على الترخيص بصفة نهائية بمجرد أن تستكمل المتطلبات الفنية والتشغيلية المحددة، وهو ما تخطط الشركة للقيام به في غضون النصف الثاني من العام الجاري. وقالت دودين: «يعد هذا الترخيص علامة فارقة.

فهو يمنحنا الشرعية، وبات الآن بمقدورنا العمل مع كيانات مالية خاضعة للتنظيم الحكومي. ونستطيع العمل مع الجهات التنظيمية الأخرى في المنطقة أيضاً، كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال. وفي المجمل، سيعزز الترخيص نمونا في المنطقة، يقنن مجال عملنا ويوسع نطاق انتشارنا في السوق».