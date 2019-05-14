«فيتش» تثبت تصنيف «طاقة»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة فيتش تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على الفئة «إيه» من حيث مخاطر الإصدارات مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت وكالة فيتش إنها استخدمت في التثبيت معاييرها في تصنيف الكيانات الحكومية باعتبار طاقة شركة تابعة لحكومة أبوظبي ( تملك 75% من الأسهم). وبالتالي فإن تصنيف شركة طاقة يقل بثلاث فئات عن تصنيف حكومة أبوظبي، ويعكس رؤية الوكالة بقوة العلاقة بين الشركة والحكومة بما في ذلك مشاركة أبوظبي في أنشطة طاقة والحوافز التي تمنحها للشركة. كما تعتقد وكالة فيتش أن احتمالات دعم الحكومة لشركة طاقة قوية جداً. كما أن مكانة شركة طاقة مرتفعة وقوية في قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي.