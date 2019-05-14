إطلاق المرحلة الثانية من «بوابة العقول» الشهر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي- مرفت عبدالحميد

كشف حسين الفردان مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية، لـ«البيان» عن عزم جمارك دبي ووزارة الاقتصاد على إطلاق المرحلة الثانية من بوابة العقول، الشهر القادم، وهي عبارة عن (حملة تسويقية منظمة) للبوابة الذكية بالتعاون مع شركة «بي إن سايت» وشركات تسويقية أخرى تعنى بالتسويق الإلكتروني الذكي لفئات محددة من المجتمع مؤكداً أن بوابة العقول ستكون أفضل بوابة ذكية في العالم لوجود خيرة العقول البشرية تحت قبتها.

وأشار إلى انتهاء المرحلة التجريبية الأولى والمتمثلة في الإطلاق والتسجيل الأولي غير المعلن بشكل رسمي للعامة حيث تم التحاق ما يقارب 5000 مستخدم حتى الآن بشكل تطوعي فيما تستهدف البوابة استقطاب أكثر من مليون مستخدم بحلول نهاية العام الجاري.

حلول مبتكرة

وحول المرحلة الثالثة من فكرة بوابة العقول أوضح أنه بعد استقطاب العدد المستهدف من المستخدمين ستقوم الحكومة بطرح تحديات شهرية في مختلف القطاعات والمجالات بمعدل تحدٍّ واحد لكل شهر بهدف إيجاد الحلول المبتكرة لهذه التحديات من كافة المستخدمين المسجلين لدول العالم عبر اختيار إحدى الفئات المشاركة الثماني في البوابة من قادة ملهمين، مفكرين، موهوبين، مبدعين، مخترعين، مبتكرين، ورواد الأعمال أو فئات أخرى، على أن يتم تكريم أصحاب الأفكار المجدية من قبل الحكومة أو الجهات المعنية بالتحديات.

وأضاف إن الهدف الرئيس للبوابة هو تكوين قاعدة بيانات ضخمة، والتي ستعد الأولى والأضخم لهذه الفئات على مستوى العالم، كما أنها ستساهم في إيجاد الحلول المبتكرة لكافة التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في الدولة بمساهمة من هذه الفئات حول العالم.

الذكاء الاصطناعي

وأفاد بأن هذه البوابة التي ستعمل بنظام الذكاء الاصطناعي والذي يشبه إلى حد كبير وسائل التواصل الاجتماعي حيث سيتمتع بخاصية الإعجاب والتعليق وغيرها، من الخواص، وسيقوم مستخدمو النظام بتقييم الأفكار والحلول بشكل مباشر وعلني من خلال رصد الأفكار المطروحة والتعليق عليها وتطويرها بشكل سريع جداً ومن أنحاء العالم، وستقوم البوابة الذكية برصد ورفع الأفكار الحاصلة على أعلى نسبة مشاهدة وتعليق وإعجاب لتظهرها على السطح، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه البوابة الذكية هو الذكاء الاصطناعي الذي يميز الأفكار النوعية حسب نوعية وأهمية وكمية المشاركات للفكرة الواحدة والجيد في البوابة أنها تتيح الفرصة لجميع العقول المشاركة في مناقشة وتطوير الفكرة بشكل فوري ومن أي مكان في العالم، ليتم في نهاية الفترة الزمنية المخصصة للتحدي الخروج بمشاريع مبتكرة ضخمة ومتكاملة الأركان لحل المشكلة المطروحة من جذورها وبأقل التكاليف.

الواقع الافتراضي

وأفاد حسين الفردان بأن دائرة جمارك دبي ووزارة الاقتصاد في صدد تطوير المنصة مستقبلاً بحيث تشملها تقنيتا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بحيث يتمكن المستخدمون من المشاركة في منصة بوابة العقول بالواقع المعزز وفي قاعات افتراضية بأشكالهم العادية لإيجاد حلول للتحديات المطروحة عبرها، وحضور المؤتمرات التي ستنعقد بين المستخدمين.

وبيّن أن بوابة العقول التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في أسبوع الابتكار لحكومة دبي خلال شهر الإمارات للابتكار الذي نظم في فبراير الماضي، تعد أول منصة وطنية لاستقطاب العقول المبدعة من داخل وخارج الدولة لتوليد أفكار خلاقة تساهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وهي ابتكار وطني مشترك بين جمارك دبي ووزارة الاقتصاد تحت مسمى «بوابة العقول Mind Gate».

قاعدة بيانات

وأضاف إن البوابة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والعالم، وستضم قاعدة بيانات ضخمة لجميع فئات المجتمع المحلي والخارجي، إذ إنها ستكون متاحة للجميع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لحل تحديات محددة من قبل المؤسسات أو الحكومات المحلية أو الاتحادية، بعد اعتمادها من قبل رئاسة مكتب الوزراء.

قاعدة معرفية

قال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي إن حكومة دولة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تمتلك هذه القاعدة المعرفية الضخمة والغنية للعقول البشرية المبدعة والمبتكرة، ويمكنها الاستفادة من هذه العقول بطريقة سهلة وسريعة عبر إشراكهم في مختبرات ذكية لتطوير كل مناحي الحياة في الدولة، ما يعكس مدى حرص الحكومة على إشراك المجتمع والعالم والمساهمة في تطوير الدولة بطريقة مستدامة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار للجمهور وسيتم نشر رابط البوابة في جميع الشركات الوطنية للطيران المدني والمدارس والجامعات المحلية والعالمية بغرض نشرها على مستوى العالم.