إقبال على تجربة تطبيقات الجيل الخامس

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشهد الإمارات إقبالاً من شركات التكنولوجيا لتجربة تطبيقاتها العملية في تقنية الجيل الخامس، في ظل تنافس عالمي عالي المستوى بين شبكات الاتصالات والدول، من أجل الفوز بتشغيل تقنية الجيل الخامس فائقة السرعة، والتي ستغير طريقة الاتصال، وستحدث ثورة في هذا القطاع الحيوي، لتحل محل شبكات الجيل الرابع الحالية والجيل الثالث، حيث ستأتي بصورة مختلفة كلياً، ولعلها تغير من وجه العالم بأكمله، فللجيل الخامس العديد من الميزات من بينها أنها أكثر سرعة من الجيل الرابع بنحو 100 مرة، وعلى الأرجح ستكون متاحة للأفراد في الإمارات خلال فترة قريبة. ويُنظر إلى الجيل الخامس بأنه الثورة التكنولوجية التالية في النطاق العريض النقال، وستفتح تقنية الجيل الخامس المجال أمام المزيد من الابتكارات التكنولوجية المذهلة التي سترسم ملامح المستقبل التقني.

وقال عمر عايش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ونفوز للتقنية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، مرشحة لتكون من أوائل الدول في العالم السباقة في تفعيل تقنية الجيل الخامس، والتي ستجذب العديد من شركات التقنية إلى اختبار تطبيقاتها التي يجب أن تتماشى مع متطلبات تشغيل الجيل الخامس.