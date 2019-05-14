«دو» تطلق حزمة من العروض الرمضانية لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حزمة متنوعة من العروض القيمة لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال ــ دو: «ندعو عملاءنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الاستمتاع بمجموعة العروض الحصرية التي نقدمها لهم والتي حرصنا على أن تكون مليئة بالقيمة والفائدة.

ويعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية خاصة تجمع أفراد العائلة لقضاء لحظات مميزة، وهدفنا هو رسم البسمة على وجوه عملائنا من خلال تزويدهم بعروض وخدمات اتصال من شأنها إحداث تأثير إيجابي في حياتهم اليومية خلال الشهر الكريم».

وتماشياً مع روح الشهر الكريم، شهر الخير والعطاء، سيحصل عملاء الدفع المسبق الذين يعيدون تعبئة رصيدهم بـ 50 درهماً أو أكثر طيلة شهر رمضان على فرصة إعادة تعبئة ومضاعفة رصيدهم 50 مرة إلى جانب الفوز بهاتف «هواوي بي 30 لايت» واشتراك في تطبيق «دو إنترتينر» إلى جانب الفوز ببطاقة هديتي من مراكز ماجد الفطيم بقيمة 100 درهم، وأكثر من ذلك بكثير.

وليس هذا فحسب، بل سيكون عملاء الدفع المسبق على موعد مع مجموعة من عروض البيانات المميزةـ وكل ما على العملاء القيام به هو طلب الرمز *055# للتعرف على عروضهم الخاصة.

واحتفالاً بشهر رمضان المبارك، ستمنح دو العملاء الذين يشترون رقماً من فئة الرقم المعدني الجديدة لكبار الشخصيات خلال فعاليات خيمة دو الرمضانية، خطة دفع آجل مجاناً لمدة عام واحد بما في ذلك بيانات سعة 100 جيجابايت.

وسيتمكن العملاء الذين قاموا بشراء الرقم المعدني بسعر يبدأ من 1500 درهم، من الحصول على رقم خاص إضافي كهدية من شركة دو خلال السحب الذي سيتم في إطار فعاليات الخيمة الرمضانية.

يمكن لجميع عملاء الدفع المسبق والآجل تفعيل نغمات المتصلين المفضلة لديهم للاحتفال بالشهر الفضيل، حيث يحصل العميل على باقة متنوعة من الأدعية التي سيتم تشغيلها بشكل عشوائي في كل مرة يتلقى فيها مكالمة، وذلك مقابل 15 درهماً شهرياً فقط. ويمكن الحصول على هذه الباقة عن طريق إرسال كلمة «دعاء / Doaa» إلى 1560.

وسيكون عملاء خدمات الاتصال المنزلي أيضاً على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة في منازلهم للاحتفال مع العائلة والأصدقاء خلال رمضان هذا العام، وذلك مع ملف رمضان الحصري في متجر الأفلام. وبمجرد الضغط على زر الفيديو حسب الطلب على جهاز التحكم عن بعد، سيحصل العملاء على خصم بقيمة 50% على عروض تلفزيونية مختارة.