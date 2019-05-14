رأس الخيمة «وجهة مضيفة» بمعرض «فاكانتيبيروس 2020»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ البيان

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اتفاقية لمشاركة الإمارة كـ«وجهة مضيفة» بمعرض «فاكانتيبيروس 2020»، أكبر المعارض التجارية للسفر والمستهلكين في أوتريخت بهولندا، والذي يستقطب العديد من الهيئات السياحية الحكومية ووكالات السفر والرابطات الثقافية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض وجهاتها ومنتجاتها السياحية أمام المستهلكين والشركاء والنظراء في القطاع في دول المنطقة.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا كوجهة مضيفة في معرض «فاكانتيبيروس 2020» بدعم جهودنا الترويجية في أوروبا ودفع نمو القطاع السياحي في رأس الخيمة. وأشار إلى أن الإمارة تتمتع بجاذبية قوية بين السياح الدوليين الذين شكلوا 62% من إجمالي زوار الإمارة في 2018.