شراكة بين «تيكوم» و«دبي للمستقبل» لتسريع الابتكار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت «مجموعة تيكوم» العضو في «دبي القابضة» والمؤسس لمنصة in5 المتخصصة بدعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، مذكرة تفاهم مع «مؤسسة دبي للمستقبل» و«سلطة دبي للتطوير» من أجل تسريع مسيرة تطوير منظومة الابتكار في دبي والدولة.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمبتكرين والشركات الناشئة على المستويين المحلي والدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارات وتوفير البيئة المناسبة لنمو المواهب والارتقاء بمستويات تأسيس الأعمال والشركات. وستقوم مؤسسة دبي للمستقبل بموجب الاتفاقية بترشيح شركات ناشئة تحتضنها منطقة 2071 بمختلف مشاريعها ومبادراتها لمنحها تراخيص تجارية تتيح لها ممارسة الأعمال بسهولة من خلال منصة in5. ويمكن لهذه الشركات الاستفادة من سهولة تأسيس الأعمال والعديد من المزايا الأخرى في منطقة 2071 مثل مساحات الأعمال الإبداعية والمرافق المتخصصة والبرامج التدريبية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم؛ وجمال الشريف الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لسلطة دبي للتطوير.

وقال عبدالله بالهول: تأتي الاتفاقية في إطار جهود إمارة دبي لاستباق الزمن ومواجهة التحديات المستقبلية للبشرية، وتحويلها لفرص نمو عبر جذب أفضل العقول والشركات الناشئة من أنحاء العالم والمساهمة في تمكين التعاون فيما بينها ومع الجهات الحكومية ما يسرع من تطوير منظومة الابتكار، ويكرس دبي مركزاً عالمياً لنماذج الحكومة الذكية وصوغ مستقبل العمل«.

وأضاف: يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي المستقبل التي نشاركها الرؤية بتطوير منظومة الابتكار في الدولة لنسهم في استشراف المستقبل وبنائه بأيدينا. وهذا ما نقوم به في تيكوم، إذ أسهمنا ونستمر بالإسهام في تحقيق طموحات دبي الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات جديدة مبنية على الاقتصاد المعرفي والابتكار. إذ نقوم بفتح آفاق جديدة والعمل على جذب شركاء أعمال فاعلين من مختلف أنحاء العالم من خلال تسهيل الأعمال في بيئة اقتصادية متطورة وديناميكية، وفي الوقت نفسه أثبتنا مراراً أن لدينا البيئة المثالية لدعم المواهب وقصص النجاح المحلية وتمكينها من الانطلاق من دبي إلى العالم.

خطوة أساسية

وقال خلفان بلهول: هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«، في تحويل دبي إلى مركز عالمي يستقطب الابتكارات والمبتكرين وإتاحة الفرصة للمواهب والكفاءات والمبدعين من مختلف أنحاء العالم وتحويل أفكارهم ورؤاهم المستقبلية إلى حلول مبتكرة ومشاريع قابلة للتنفيذ تدعم مسيرة التنمية.

وأضاف: نتطلع دوماً لتعزيز الشراكات التي تسهم في توفير الدعم للشباب المبتكر عبر تسهيل إجراءات تأسيس مشاريع جديدة بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها منطقة 2071 كمنصة للتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص وبرامج مسرعات الأعمال العالمية ما يوفر لهم فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وامتلاك المعرفة».

منطقة 2071

وتشكل منطقة 2071 منصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071، وتضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات الرئيسة، مثل الطيران والتعليم والصحة والطاقة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجستية وغيرها.

محطة مهمة

وقال جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لسلطة دبي للتطوير: «تعتبر هذه الشراكة محطة مهمة تتماشى مع الإرث المتميز الذي تتمتع به سلطة دبي للتطوير الذي يهدف إلى تعزيز نمو دبي، بدعم بإطار عمل تنظيمي قوي. وتطمح مذكرة التفاهم إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها أحد مراكز الأعمال الرائدة في العالم والنهوض باستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها من خلال تيسير ممارسة الأعمال».

منصة

أسست مجموعة تيكوم منصة in5 من أجل توفير منصة داعمة لأصحاب المشاريع والمواهب الواعدة في المنطقة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. وتم تأسيس أول حاضنة للأعمال تابعة للمنصة في مدينة دبي للإنترنت في عام 2013، لحقتها حاضنتا أعمال في مدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم. واحتضنت منصة in5 منذ ذلك الحين أكثر من 180 شركة ناشئة نجحت بجمع تمويلات تجاوزت 390 مليون درهم.