«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق حملة «حاسب مع المراقب» الأسبوع المقبل

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إطلاق حملة «حاسب مع المراقب» في الأسبوع المقبل لتوعية المستهلكين في المعارض والأسواق بحقوقهم عند التسوق، خاصة ضرورة التأكد من الحصول على فواتير رسمية عند الشراء لتوثيق نوع السلع والخدمات التي حصلوا عليها بما يحفظ حقوقهم عند حصول خلاف ما مع التجار حول مشترياتهم.

يأتي ذلك ضمن عدة حملات رقابية نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، على الأسواق الرئيسية لمتابعة التزام المحلات التجارية بقواعد العمل السليم في رمضان خاصة في التقيد بالعمل بموجب تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية الممنوحة لها حفاظاً على حقوق المتسوقين.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، الدور الهام للدائرة في ضمان سلامة أداء الأسواق من خلال المحافظة على حقوق المستهلكين والتجار بموجب القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية المعمول بها والعمل على حل أي خلاف بين الجانبين عبر حلول ودية من قبل الموظفين المختصين في الدائرة، تجنباً لتصعيد الخلاف وإحالته إلى الجهات القضائية. وقد نجحت الدائرة في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الحلول الودية 62.7% من إجمالي شكاوى المستهلكين التي تم معالجتها خلال الربع الأول 2019.