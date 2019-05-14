«حمدان للإبداع والابتكار» يعقد شراكة لتوفير الخدمات الاستشارية والقانونية بأسعار تنافسية لرواد الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقع مركز حمدان للإبداع والابتكار في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مع مكتب محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تقديم الخدمات الاستشارة التخصصية بأسعار تنافسية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ذوي الأفكار الإبداعية.

وقع الاتفاقية بمركز حمدان للإبداع والابتكار بقرية الأعمال- دبي، عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمحامي محمد الحمادي، المدير التنفيذي في مكتب محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقال عبد العزيز المازمي: تسعى المؤسسة إلى توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والتطويرية بأسعار تفضيلية لرواد الأعمال، وذلك في سبيل دعم مسيرتهم التنموية، والارتقاء بخدماتها في السوق المحلي إلى أعلى مستويات الجودة والتنافسية. وتعد شراكتنا الحالية مع مكتب محمد الحمادي للمحاماة ذات قيمة مضافة لمنتسبي المركز وكذلك أعضاء المؤسسة، حيث ستتم توفير خدمة صياغة ومراجعة العقود، والتقاضي، إلى جانب الخدمات القانونية الأخرى بأسعار تنافسية ومخفضة تصل إلى 30% لأعضاء المؤسسة عن الأتعاب المعمول بها.

وقال المحامي محمد الحمادي: نحرص على إرساء دعائم التعاون المشترك بشكل فعال لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع.