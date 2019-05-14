تلغراف: دبي تتيح للسائحين أكثر مما يحلمون

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، أن دبي تتيح للسائحين أكثر مما يحلمون، مضيفة أن المظهر السائد في دبي، هو ناطحات السحاب والحدائق الترفيهية، حيث يتيح الصعود إلى شرفة المشاهدة في برج خليفة، أعلى برج في العالم، مشاهدة غالبية أنحاء المدينة، من أبراج مرتفعة وبنايات بتصاميم جريئة ومبتكرة، وصولاً إلى شاطئ الخليج.

وتتيح دبي للسائح أن يتجول على أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، جزر نخلة جميرا، وهناك من يستمتع بفندق أتلانتيس النخلة.

ولا تخلو المتعة السياحية في دبي من الجانب الثقافي، ومنها الاستمتاع برحلات السفاري الصحراوية، والتخييم تحت النجوم، مع تذوق أشهى الطعام الإماراتي، ومنها ميراكل جاردن ودبي أكواريوم وحلبة دبي للتزلج، فضلاً عن رحلات المنطاد، وحدائق آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس، أكبر حدائق ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط والخليج.