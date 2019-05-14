«فوربس»: الإمارات موقع مثالي لبناء مستقبل مستدام للبشر

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات تشغل موقعاً مثالياً يهيئها للتصدي للتحديات المستقبلية المختلفة التي يواجهها العالم، خاصة التحديات التنموية، وبصفة أكثر تحديداً التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام للبشر.

واستعرضت المجلة في تقرير نشرته بعنوان «لماذا تقع الإمارات في موضع مثالي للتصدي للتحديات العالمية» الأسباب التي تجعل الإمارات مؤهلة للاضطلاع بهذا الدور المستقبلي العالمي، حيث أدركت في وقتٍ مبكر للغاية وجوب وحتمية التحول إلى اقتصاد متنوع، سعياً لبناء مستقبل مستدام، وعلى الرغم من كون الإمارات قد بنت ثروتها الهائلة في الأساس على عائدات الذهب الأسود، إلا أن قادتها لم يغفلوا أهمية التنوع الاقتصادي.

وأضاف أن من أهم مظاهر التنوع تخصيص الإمارات لاستثمارات كثيفة بُغيَة بناء قاعدة تصنيعية غطت صناعات متنوعة، منها صناعات الفضاء الجوي، التعدين، الدفاع.

وأكد التقرير أن هذا الاتجاه صوب التصنيع جعل الإمارات مساهماً رئيسياً في «سلاسل القيمة العالمية».

وتطرق التقرير إلى انفتاح الإمارات الشديد على فكرة الابتكار، موضحاً أن الإمارات تحرص على دعوة المبتكرين من كافة أنحاء العالم إلى التواجد على أرضها.

وأضاف إن الفكر التقدمي الواضح الذي تتبناه حكومة الإمارات والنظام البيئي الاقتصادي الصحي الذي توفره للشركات العاملة على أرضها، جعل لإمارات في موضع مثالي للتصدي للتحديات العالمية.