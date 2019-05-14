3.6 مليارات عائدات غرف دبي الفندقية

المصدر: Ⅶ دبي – لؤي عبدالله

بلغت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2019 نحو 3.59 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال أول 3 شهور من العام الجاري وصل إلى 8.63 ملايين ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 417 درهماً.

ووصل متوسط سعر الغرفة إلى 495 درهما في حين بلغ متوسط إقامة السائح 3.5 ليال خلال الزيارة بينما بلغ متوسط إشغال الغرف نحو 84%. وقال خبراء إن العائد على الغرفة الفندقية يختلف من وقت لآخر ومن فندق إلى آخر تبعاً لمستوى كل فندق والخدمات التي يقدمها مشيرين إلى أن عوائد الغرف الفندقية في دبي تعتبر ضمن الأعلى عالمياً.