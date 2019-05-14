الإمارات ضمن الأفضل لإقامة الأعمال في العالم

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة سيوورولد الأمريكية أن الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، هي من أفضل الدول لإقامة الأعمال في العالم، مشيرة إلى أنها تشتهر بثلاثة أشياء، هي العقارات الفاخرة وتوافر الأموال وكونها مركزاً عالميا للأعمال والتجارة.

وأضافت المجلة العالمية أن دبي هي مركز عالمي صديق للاستثمار ورجال الأعمال، وساعدها على تحقيق تلك المكانة مناخ صديق للأعمال وهيكل ضريبي مناسب حيث إن أقصى ضريبة مطبقة في الإمارات هي القيمة المضافة بنسبة 5% فقط، وإطار قانوني على مستوى عالمي يوفر للمستثمرين افضل الفرص للاستثمار.

وأوضحت:«إذا كنت من رجال الأعمال الطموحين فإن دبي هي افضل فرصة، ومن ناحية ملكية الشركات، فإن الإمارات تتيح للمستثمرين ملكية بنسبة 100% لمشروعاتهم وشركاتهم، خاصة في العديد من المناطق الاقتصادية الحرة المنتشرة في جميع الإمارات، ومن جانب التمويل، فإنه ليس من الصعب الحصول على تمويل للشركات الناشئة، ومن جانب سوق العمل فإن الإمارات مقصد مستويات مرتفعة من المهارات والعمال».

وأضافت:«الإمارات أول دولة في المنطقة تقنن استخدام العملات المشفرة، حيث بدأت السلطات التنظيمية في أبوظبي بحث إمكانيات وضع إطار تنظيمي لاستخدام العملة الالكترونية».