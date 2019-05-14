100 % نمو قيم خطابات الضمان البنكية الفصلية

المصدر: Ⅶ أبوظبي: عبد الحي محمد

أصدرت البنوك العاملة في الدولة خلال الربع الأول، خطابات ضمان جديدة لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية بقيمة 3.3 مليارات درهم مقابل 1.6 مليار درهم للربع الأول من عام 2018 بنسبة نمو تزيد على 100%.

وكشفت إحصاءات حديثة أصدرها مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي قيمة الخطابات لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 103.1 مليارات درهم مقابل 99.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 3.3%، وكانت البنوك قد زادت خطابات الضمان لديها بنهاية مارس 2018 لتصل إلى 86.3 مليار درهم مقابل 84.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم وبنسبة نمو 1.9%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك واصلت توسعها في إصدار خطابات الضمان لعملائها خلال عام من مارس 2018 إلى مارس 2019، حيث ارتفعت قيمة خطابات الضمان بنحو 16.8 مليار درهم بنسبة نمو 19.4%. وتعكس الزيادة في إصدار الخطابات النشاط القوى الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.