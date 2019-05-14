«دبي الإسلامي» و«نور بنك» يعينان بنكين للاندماج

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

عين بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات، بنك «إتش إس بي سي» البريطاني لتزويده بالخدمات الاستشارية بشأن صفقة الاستحواذ المُحتَمَلَة على «نور بنك»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفادت بأن «نور بنك» يعمل مع بنك «باركليز»، من أجل تزويده بالخدمات الاستشارية لنفس الغرض. ومن شأن الاستحواذ المُحتَمَل، أن يخلق كياناً مصرفياً بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 278 مليار درهم «76 مليار دولار». وكان عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، أكد أن البنك يرى الكثير من الزخم في الاستحواذ على «نور بنك».