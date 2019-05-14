إطلاق 9 متاجر جديدة بمركز الغرير خلال 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز الغرير، عن عروض جديدة لقطاعي التجزئة والمطاعم لهذا العام. ويشهد المركز الغرير إطلاق 9 علامات تجارية دولية وإقليمية مختلفة خلال العام الجاري. وتضم القائمة مطعم «وينج ستوب»، كما ستشهد منطقة المطاعم الخارجية افتتاح مطعم ياسمين الشام الذي يقدم المأكولات الشرق الأوسطية التقليدية. كما يتم افتتاح العديد من العلامات التجارية العالمية مثل «تيم هورتنز»، و«دي كيو غريل أند تشيل»، فضلاً عن هابي ليمون، العلامة التجارية الشهيرة لصناعة وتقديم الشاي الصيني.

وستوفر تجربة البيع بالتجزئة الجديدة لعملاء مركز الغرير خياراً إضافياً مع افتتاح جاليري هيندام والتي تضم بعضاً من أشهر ماركات المجوهرات العالمية مثل نينا ريتشي وكينزو. وللصغار هناك متجر «لاكي كيدز شوز» المتخصص بأحذية الأطفال وإكسسواراتهم.

واستكمالاً لاستراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بمركز الغرير، افتتح مؤخراً صالون سبيشال وان للرجال، ويشهد الربع الثاني من العام 2019 إضافة صيدلية سيف لتعزيز عروض مركز الغرير الصحيّة والجمالية. وقال سامي الحكيم نائب رئيس مركز الغرير: توسعنا في قطاع البيع بالتجزئة يبرز رؤيتنا المستقبلية والتي تقوم على التركيز على تطلعات عملائنا واحتياجاتهم.